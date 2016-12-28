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Суд продлил срок ареста фигуранта "болотного дела" Панфилова, признанного невменяемым

Происшествия
28 декабря, 17:01 дата обновления: 28 декабря, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Максим Панфилов ранее находился в СИЗО, однако в конце октября он был переведен в психиатрический стационар на лечение
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей в психиатрическом стационаре СИЗО "Бутырка" Максима Панфилова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Об этом передает корреспонденту ТАСС из зала суда.

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"Ходатайство следствия удовлетворить и продлить до 14 июня срок ареста обвиняемого Панфилова", - сказала судья. Ранее обвиняемый находился в СИЗО, однако в конце октября суд по просьбе следствия перевел его на лечение в психиатрический стационар.

Панфилов, по данным следствия, целенаправленно приехал в Москву из Астрахани для участия в акции оппозиции. По данным СК, в ходе массовых беспорядков он, препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, сорвал шлем с сержанта полиции, обеспечивавшего охрану общественного порядка. По результатам комплексной психиатрической экспертизы он признан невменяемым. Его законным представителем в суде является мать.

В ходе судебного заседания защита просила суд закрыть процесс от СМИ и слушателей для ограничения внимания к подсудимому, исходя из его состояния здоровья, а также разрешить участвовать Панфилову в заседаниях вне металлической клетки.

Обвиняемый поддержал позицию своих адвокатов. "Я не понимаю, зачем меня держат в СИЗО. От тех лекарств, которые мне дают в психиатрическом стационаре, мне только плохо, а врачи не хотят меня слушать", - сказал он, попросив суд поместить его в одну из городских больниц. Суд в итоге отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских.

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