В офисе компании "Морской торговый порт Усть-Луга" в Ленобласти прошел обыск

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели в среду обыск в офисе компании "Морской торговый порт Усть-Луга", которая занимается развитием одноименного порта в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы компании Татьяна Паук.
Вместе с тем она не смогла прокомментировать информацию местных СМИ, которые сообщили, что председатель совета директоров компании Валерий Израйлит в среду был задержан сотрудниками ФСБ, а Дзержинский суд Петербурга якобы санкционировал его арест по делу о хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта.
"В офисе действительно с утра шли следственные действия. На операционной деятельности это никак не сказалось. Информацией о задержания Валерия Израйлита мы не располагаем", - сказала Паук.
Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области и представляющий интересы Израйлита адвокат были недоступны для комментариев.