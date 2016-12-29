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Суд в Новосибирске продлил до апреля арест экс-главы кемеровского управления СК

Происшествия
29 декабря, 7:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, декабря. /ТАСС
Сергей Калинкин останется под стражей до 13 апреля
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НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до апреля арест бывшего главы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина, обвиняемого в вымогательстве акций кузбасского АО "Разрез "Инской". Об этом сообщили ТАСС в суде.

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Суд отправил под домашний арест вице-губернатора Кемеровской области

"Суд продлил срок содержания под стражей до 13 апреля", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд продлил домашний арест вице-губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и учредителя "ПТК Уголь" Александра Щукина, обвиняемых по тому же делу.

СК 14 ноября возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО "Разрез "Инской" у Антона Цыганкова. Их рыночная стоимость составляет не менее 1 млрд рублей.

Центральный районный суд Новосибирска отправил 6 подозреваемых по делу под домашний арест до 13 января - и. о. первого замгубернатора Александра Данильченко, вице- губернатора Алексея Иванова, начальника департамента административных органов администрации области Елену Троицкую, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел кемеровского главка СК Сергея Крюкова, старшего следователя этого отдела Артемия Шевелева и учредителя ООО "ПТК "Уголь" Александра Щукина. Еще двух - руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Калинкина и доверенное лицо Щукина Геннадия Вернигора - арестовали на 2 месяца.

Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Кроме того, действия представителей СК и обладминистрации проверяются на предмет превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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