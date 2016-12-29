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СМИ: пассажирский автобус упал в пропасть на севере Турции

Происшествия
29 декабря, 7:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По данным газеты Milliyet, в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус сорвался в пропасть в турецком городе Синоп на севере страны. Об этом сегодня сообщила газета Milliyet.

По ее данным, в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие.

Подробности инцидента пока не приводятся.

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