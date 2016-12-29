Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном Королеве

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Женщина и ее маленький сын найдены убитыми в квартире одного из жилых домов подмосковном Королеве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
27 декабря в правоохранительные органы обратились работники детского сада, которые заявили, что пятилетний мальчик с 19 декабря перестал ходить в детсад. "В тот же день тела ребенка и его 46-летней матери были обнаружены в квартире по их постоянному месту регистрации в Королеве с признаками насильственной смерти", - сообщили в ГСУ.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Обстоятельства преступления устанавливаются. Ведутся поиски возможного подозреваемого.