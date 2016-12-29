Минобороны взяло на себя все расходы по захоронению погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ взяло на себя все вопросы по организации похорон жертв катастрофы Ту-154, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Все хлопоты по организации похорон мы взяли на себя. Мы объявили семьям погибших, что в их распоряжении Федеральное мемориальное кладбище", - сказал Панков на пресс-конференции в ТАСС.

13 погибших в катастрофе Ту-154 будут похоронены на федеральном военном кладбище в Подмосковье. "И еще 13 семей на сегодняшний день высказали свое желание, чтобы их родственники были захоронены там (в Мытищах). К великому сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что все остальные похороны будут по завершению генетической экспертизы", - сказал он.

Похороны погибшей помощницы главы департамента культуры МО прошли 28 декабря на мемориальном кладбище ведомства.

"На Мемориальном кладбище Минобороны РФ была захоронена Оксана Батрутдинова", - сказал замминистра.

Крушение Ту-154

Катастрофа произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

По последним данным, подняты 15 тел и 239 фрагмента погибших в результате крушения. Также обнаружены два бортовых самописца, основной уже доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах, второй был поднят со дна моря накануне.

По словам главы правкомиссии по расследованию ЧП, министра транспорта Максима Соколова, теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").