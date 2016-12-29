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Литва запросила у Белоруссии разъяснений по инциденту на строительстве БелАЭС

Происшествия
29 декабря, 15:35 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
В понедельник при перегрузке корпуса реактора он задел опору контактной сети
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© Донат Сорокин/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 29 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. МИД Литвы вручил послу Белоруссии Александру Королю ноту с просьбой предоставить информацию об инциденте на строительстве неподалеку от литовской границы Белоруссией атомной электростанции (БелАЭС).

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Литвы.

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"Просим тщательным образом расследовать инцидент и проинформировать о результатах Литву, соседние страны и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)", - отмечается в ноте. В Вильнюсе, по утверждению МИД, о происшедшем узнали не по официальным каналам, а из СМИ, согласно которым в понедельник на железнодорожной станции при перегрузке корпуса реактора он задел опору контактной сети.

Как сообщили ТАСС в посольстве Белоруссии в Литве, нота получена и передана для рассмотрения в соответствующие инстанции.

Литва встревожена начатым в 2009 году строительством АЭС в Островце (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса и утверждает, что Минск не представил исчерпывающую оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики. Белоруссия со своей стороны гарантирует, что обеспечит на станции самые высокие стандарты безопасности. Литва настаивает, чтобы это подтвердили международные эксперты.

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