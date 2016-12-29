Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону

"По следам викинга": что вы знаете о князе ВладимиреКультура 29 декабря, 19:00
Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIAСпорт 29 декабря, 18:45
Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHSСпорт 29 декабря, 18:22
Как собрать чемодан на отдых в горыОбщество 29 декабря, 18:21
"Газпром" в 2016 году увеличил экспорт газа в Европу до 179 млрд куб. мЭкономика и бизнес 29 декабря, 18:17
СМИ: бывший футболист "Спартака" Кариока может продолжить карьеру в КитаеСпорт 29 декабря, 18:05
Где живут лучшие Деды Морозы РоссииВ стране 29 декабря, 18:04
Трамп сам пишет свою инаугурационную речьМеждународная панорама 29 декабря, 17:58
СМИ: Эменике может перейти в аренду в "Локомотив"Спорт 29 декабря, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Неизвестный ограбил в четверг офис Сбербанка в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка РФ.
"Сегодня днем произошло ограбление офиса банка на улице Ленина. Сотрудники нажали тревожную кнопку, после чего грабитель сбежал. В настоящее время ведутся оперативно-следственные действия. Как показывает практика, преступления в отношении банка раскрываются", - сказал собеседник агентства.
Он выразил убежденность в том, что и это преступление будет раскрыто. Сумму ущерба в банке не назвали. На месте работают сотрудники полиции.