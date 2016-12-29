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Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону

Происшествия
29 декабря, 18:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, декабря. /ТАСС
Сумму ущерба в банке не назвали
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Неизвестный ограбил в четверг офис Сбербанка в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка РФ.

"Сегодня днем произошло ограбление офиса банка на улице Ленина. Сотрудники нажали тревожную кнопку, после чего грабитель сбежал. В настоящее время ведутся оперативно-следственные действия. Как показывает практика, преступления в отношении банка раскрываются", - сказал собеседник агентства.

Он выразил убежденность в том, что и это преступление будет раскрыто. Сумму ущерба в банке не назвали. На месте работают сотрудники полиции.

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