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В центре Праги произошел взрыв

Происшествия
29 декабря, 23:03 дата обновления: 29 декабря, 23:24 UTC+3
Отмечается, что ранена 16-летняя девушка
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ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в одном из телефонных автоматов на Карловой площади в центре Праги, ранения получила 16-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции чешской столицы Андрея Зоулова.

"Вскоре после 17:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск) дежурный оперативной (полицейской - прим. ТАСС) службы принял по телефону сигнал о ранении 16-летней девушки, находившейся в кабине общественного телефонного автомата на Карловой площади", - сказала она.

По ее словам, пострадавшая получила ранения, "скорее всего, в результате взрыва пока не установленного предмета".

На месте ЧП работает группа следователей. "Они расследуют обстоятельства произошедшего, собирают улики", - сказала Зоулова, отметив, что причина взрыва пока не установлена.

Ранения девушки оказались незначительными. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

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