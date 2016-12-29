В центре Праги произошел взрыв

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ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в одном из телефонных автоматов на Карловой площади в центре Праги, ранения получила 16-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции чешской столицы Андрея Зоулова.
"Вскоре после 17:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск) дежурный оперативной (полицейской - прим. ТАСС) службы принял по телефону сигнал о ранении 16-летней девушки, находившейся в кабине общественного телефонного автомата на Карловой площади", - сказала она.
По ее словам, пострадавшая получила ранения, "скорее всего, в результате взрыва пока не установленного предмета".
На месте ЧП работает группа следователей. "Они расследуют обстоятельства произошедшего, собирают улики", - сказала Зоулова, отметив, что причина взрыва пока не установлена.
Ранения девушки оказались незначительными. Ей была оказана медицинская помощь на месте.