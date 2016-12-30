В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла Греции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести послом Греции в Бразилии Кириакосом Амиридисом, был обнаружен правоохранительными органами южноамериканской страны. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, внутри автомобиля найден обгоревший труп. Он направлен на экспертизу.

Согласно предварительным данным полиции, в последний раз посла видели в Рио-де-Жанейро вечером 26 декабря. Об исчезновении дипломата сообщила его жена.

Амиридис, как и главы других дипмиссий, работает в бразильской столице Бразилиа. По данным СМИ, в Рио-де- Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. В посольстве Греции в Бразилиа корреспонденту ТАСС подтвердили, что Амиридис находится в отпуске, из которого он должен выйти 9 января.

Амиридис работал генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. В январе текущего года он вступил в должность посла.