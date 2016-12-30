В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла Греции

В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла ГрецииПроисшествия 30 декабря, 2:20
Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккеюСпорт 30 декабря, 1:54
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатовПолитика 30 декабря, 0:25
Волгоградцы возложат красные гвоздики к гранитному знаку на месте теракта 2013 годаОбщество 30 декабря, 0:22
"Турне четырех трамплинов" по прыжкам на лыжах стартует в ГерманииСпорт 30 декабря, 0:18
"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкцийПолитика 30 декабря, 0:13
СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в годСпорт 30 декабря, 0:13
Перемирие в Сирии вступает в силу с 01:00 мск 30 декабряМеждународная панорама 30 декабря, 0:08
Задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой МосквеПроисшествия 30 декабря, 0:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести послом Греции в Бразилии Кириакосом Амиридисом, был обнаружен правоохранительными органами южноамериканской страны. Об этом сообщил телеканал Globo.
По его данным, внутри автомобиля найден обгоревший труп. Он направлен на экспертизу.
Согласно предварительным данным полиции, в последний раз посла видели в Рио-де-Жанейро вечером 26 декабря. Об исчезновении дипломата сообщила его жена.
Амиридис, как и главы других дипмиссий, работает в бразильской столице Бразилиа. По данным СМИ, в Рио-де- Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. В посольстве Греции в Бразилиа корреспонденту ТАСС подтвердили, что Амиридис находится в отпуске, из которого он должен выйти 9 января.
Амиридис работал генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. В январе текущего года он вступил в должность посла.