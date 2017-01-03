Погодные условия затрудняют поиск пропавшего вертолета Ми-17

МЕХИКО, 3 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сложные погодные условия затрудняют операцию по поиску пропавшего в штате Амасонас вертолета Ми-17 ВС Венесуэлы. Об этом заявил во вторник в телеэфире министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

По его словам, воздушное судно перед вылетом 30 декабря из Пуэрто-Аякучо было в исправном состоянии. На его борту находились 13 человек, в том числе четверо гражданских лиц.

"Мы надеемся, что если метеорологические условия улучшатся, то сегодня мы сможем сообщить о наших товарищах, которые были на борту вертолета", - указал Падрино Лопес.

Ми-17 должен был приземлиться в населенном пункте Ла- Эсмеральда, предполагалось, что полет займет немногим более двух часов. По словам министра, связь с вертолетом была потеряна спустя примерно 40 минут после вылета. "Мы очень верим и очень надеемся, что сможем найти вертолет в ближайшие часы, мы верим, что экипаж и все, кто находился на борту, здоровы, надеемся, что это так", - добавил Падрино Лопес.

Министр назвал "безответственными" распространенные ранее несколькими венесуэльскими СМИ сведения о том, что вертолет разбился и все, кто был в нем, погибли.