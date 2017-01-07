Автобусное сообщение между Севастополем, Ялтой и Саками приостановлено из-за гололеда

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Автобусное сообщение по маршрутам Севастополь - Ялта и Севастополь - Саки приостановлено из-за гололеда, при этом движение автобусов по маршруту Севастополь - Симферополь пока открыто. Об этом. ТАСС сообщили в диспетчерской службе Севастопольского автовокзала.

"Ялтинское направление у нас сегодня закрыто, там от Фороса до Севастополя обледенение. Также закрыто сакское направление. Симферопольское направление открыто", - сказали в диспетчерской службе, уточнив, что информации о том, как будет осуществляться автобусное сообщение завтра, пока нет.

В середине дня в Севастополе произошло резкое понижение температуры воздуха до минусовых отметок, сопровождающееся ледяным дождем. По данным гидрометцентра, отрицательные температуры воздуха и осадки ожидаются и в ближайшие несколько дней.