В Королеве восстановлено нарушенное из-за аварии отопление жилых домов

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Нарушенное из-за аварии на теплотрассе отопление более 60 жилых домов восстановлено в подмосковном Королеве, сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на пресс- службу заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
"В 17:30 восстановлено теплоснабжение жилых домов в Королеве, нарушенное в связи с прорывом теплотрассы", - приводит агентство слова Пестова.
Без отопления из-за аварии остались жители 66 домов в микрорайоне Юбилейный - на улицах Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская. По словам жителей, тепло в квартирах отключилось около 2 часов ночи.
Минувшей ночью мороз в Подмосковье усиливался до минус 30-33 градусов.