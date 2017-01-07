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При столкновении маршрутки и трамвая в Петербурге пострадали четыре человека

Происшествия
7 января, 19:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, января. /ТАСС
По данным ГИБДД, авария произошла после того, как водитель маршрутки на нерегулируемом перекрестке при совершении маневра не убедился в его безопасности
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Маршрутка и трамвай столкнулись сегодня вечером в Выборгском районе Петербурга, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП пострадали четыре пассажира ПАЗ. В удовлетворительном состоянии они были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, авария произошла после того, как водитель маршрутки на нерегулируемом перекрестке при совершении маневра не убедился в его безопасности.

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