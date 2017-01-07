При столкновении маршрутки и трамвая в Петербурге пострадали четыре человека

AP: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казньПроисшествия 8 января, 2:46
Мотогонщица Нифонтова: маршрут седьмого этапа "Дакара" будет сильно зависеть от погодыСпорт 8 января, 2:17
Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка СШАПроисшествия 8 января, 1:25
Мемориал Гранаткина для юношеских футбольных сборных стартует в ПетербургеСпорт 8 января, 1:25
Восемь человек стали жертвами похолодания в ИталииПроисшествия 8 января, 0:48
"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла на второе место в чемпионате ИспанииСпорт 8 января, 0:41
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в ЛондонКультура 8 января, 0:21
Экс-посол Великобритании в ЕС Айвэн Роджерс уволился из МИДМеждународная панорама 8 января, 0:11
Митинг памяти жертв терактов января 2015 года прошел в ПарижеОбщество 7 января, 23:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Маршрутка и трамвай столкнулись сегодня вечером в Выборгском районе Петербурга, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"В результате ДТП пострадали четыре пассажира ПАЗ. В удовлетворительном состоянии они были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГИБДД, авария произошла после того, как водитель маршрутки на нерегулируемом перекрестке при совершении маневра не убедился в его безопасности.