В ФБР сообщили о целенаправленной атаке мужчины, стрелявшего в аэропорту Флориды

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НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Мужчина, устроивший 6 января стрельбу в аэропорту в американском городе Форт-Лодердейл, выбрал штат Флорида целенаправленно. Инцидент не был спровоцирован каким-либо конфликтом. Об этом заявил на пресс-конференции представитель ФБР США Джордж Пиро.
Ранее в СМИ появилась версия, согласно которой подозреваемый - бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, ранее участвовавший в операциях США в Ираке, - открыл огонь в аэропорту после некой ссоры. Пиро опроверг эту версию. По данным управления шерифа округа Броуард, мужчина застрелил пять человек и ранил восьмерых.
Пиро также указал, что подозреваемый сотрудничает со следователями. Допрос мужчины продолжался несколько часов.
Агентство Associated Press 6 января сообщило, что в ноябре 2016 года сотрудники ФБР провели беседу с Сантьяго в американском городе Анкоридж (штат Аляска). Во время разговора мужчина заверил, что его разум контролирует правительство США, которое якобы заставляет его смотреть видеозаписи, размещенные в Интернете террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ).
После той встречи сотрудники ФБР вызвали полицию, которая отвезла Сантьяго на психиатрическую экспертизу. О результатах экспертизы не сообщается.