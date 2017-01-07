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По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело

Происшествия
7 января, 20:36 дата обновления: 7 января, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Тело ребенка было найдено вечером 7 января
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту гибели 12-летнего ребенка, тело которого было обнаружено на востоке столицы. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

"По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - отмечается на сайте ведомства.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о том, что "вечером 7 января вблизи одного из жилых домов на улице Перовской в Москве было обнаружено тело ребенка, 2004 года рождения, с телесными повреждениями".

"Опрашиваются родители ребенка и возможные очевидцы", - отметила Иванова.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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