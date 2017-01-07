Власти Кот-д'Ивуара пришли к соглашению с бунтующими военнослужащими

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Кот-д'Ивуара и бунтующие военнослужащие достигли договоренности о прекращении продолжающихся второй день беспорядков в стране, передает агентство Рейтер.

Как сообщил агентству чиновник, принимавший участие в переговорах, делегации правительства, возглавляемой ответственным за оборону министром Ален-Ришаром Донвахи, в ходе переговоров в одном из захваченных городов - Буаке - удалось уговорить повстанцев сложить оружие. "Мы заключили соглашение. Эта договоренность положит конец бунту", - заявил он.

Эту информацию чуть позже подтвердил и президент страны Алассан Уаттара. Выступая перед журналистами, он отметил, что правительство согласилось принять во внимание требования военнослужащих о повышении жалования и улучшении условий жизни и труда. Отмечается, что военнослужащие согласились вернуться в казармы.

Ранее, 6 января, стало известно, что военнослужащие, требующие повышения жалования и выплаты премий, подняли бунт в трех городах Кот-д'Ивуара - Буаке, Далоа и Корого. По информации очевидцев, бунтующие хорошо вооружены, они взяли под контроль некоторые дороги. Силы безопасности покинули населенные пункты, где произошли беспорядки, местные жители стараются не выходить на улицы.