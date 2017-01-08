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Более 100 автомобилей столкнулись недалеко от Торонто из-за снегопада

Происшествия
8 января, 2:42 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Из-за большого количества ДТП в двух направлениях закрыт 30-километровый участок федеральной трассы между городами Боуманвилль и Порт-Хоуп
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ОТТАВА, 8 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Более 100 автомобилей столкнулись примерно в 70 км к востоку от Торонто (провинция Онтарио) из-за сильного снегопада. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, из-за большого количества аварий в двух направлениях закрыт участок федеральной трассы между городами Боуманвилль и Порт-Хоуп - это свыше 30 км. Как заявил представитель полиции Онтарио Керри Шмидт, жертв и серьезных ранений участники дорожно-транспортных происшествий не получили, но "многие были доставлены в больницу". Он также предупредил водителей, чтобы они объезжали данный участок автотрассы, а также соблюдали скоростной режим в условиях плохой видимости и скользкой дороги. Подробностей пока не сообщается.

По информации Национального метеобюро, в районе Торонто и его пригородов вечером в субботу по местному времени (ночь воскресенья мск) выпало от 2 до 4 см снега.

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