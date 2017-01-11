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Один из реакторов АЭС в Бельгии остановлен из-за аварии

Происшествия
11 января, 1:00 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Инцидент произошел по причине выброса пара в генераторном зале АЭС
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БРЮССЕЛЬ, 11 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Один человек получил серьезные травмы в результате аварии на АЭС "Дул" в Бельгии. Об этом сообщил телеканал RTBF, уточнив, что инцидент на атомной станции не привел к выбросу радиоактивных веществ.

Также сообщается, что реактор был остановлен.

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По данным телеканала, авария произошла в результате выброса пара в генераторном зале электростанции, из-за случившегося серьезные ожоги получил работавший на месте техник. Автоматическая система безопасности остановила работу реактора. Его предполагается запустить 11 января в течение дня, после устранения неисправности.

Технический ресурс пяти из семи энергоблоков двух атомных электростанций Бельгии "Дул" и "Тианж" уже выработан, однако их эксплуатация продолжается по причине отсутствия у страны эффективной альтернативы для генерации энергии. Нештатные ситуации на этих АЭС происходят на регулярной основе, однако к серьезным авариям они не приводили. После каждого инцидента работа соответствующего энергоблока приостанавливается для ремонта и профилактики.

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