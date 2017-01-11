СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ (СК) арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, на сумму не менее 564 млн руб. Об этом заявил заместитель председателя СК Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсантъ".
"У него (Улюкаева - прим. ТАСС) суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей", - приводит слова Краснова газета. Отмечается также, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного наказания.
Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По ходатайству следователя суд поместил Улюкаева под домашний арест. По данным СК, Улюкаев был задержан при получении $2 млн pа выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти", ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере").
Президент РФ 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.
10 января стало известно, что срок следствия по делу Улюкаева продлен до 15 мая текущего года. Тогда же до 15 апреля продлили домашний арест бывшего министра.