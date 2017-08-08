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Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева

Происшествия
8 августа, 14:50 UTC+3

В чем обвиняют экс-министра экономического развития и что ему грозит

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© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
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© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

16 августа 2017 года Замоскворецкий суд Москвы начнет по существу рассматривать дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Заседания будут проходить в открытом режиме. Сам экс-чиновник останется под домашним арестом до 27 января 2018 года. Его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, эта сумма предназначалась министру за положительный отзыв на сделку между "Роснефтью" и "Башнефтью", по условиям которой первая покупала контрольный пакет последней. Самое главное о ходе дела Улюкаева, реакция первых лиц, а также обвиняемого - в материале ТАСС.

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Что случилось?
  • В ночь с 14 на 15 ноября 2016 года министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами. По словам адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, федерального министра задержали в офисе компании "Роснефть".
  • Следственный комитет возбудил дело против Улюкаева по заявлению "Роснефти". Министр обвиняется в получении взятки в размере $2 млн. Согласно официальной позиции ведомства, взятка полагалась за положительную оценку чиновником заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести контрольный пакет акций "Башнефти".
  • СК утверждал, что министр был пойман с поличным. В СМИ позднее проходила информация, что деньги, предназначенные для взятки, находились в отдельной банковской ячейке, до которой министр не добрался. Эта информация была опровергнута СК.
  • Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности в связи с утратой доверия 15 ноября 2016 года. 
  • Решением Басманного суда министр был помещен под домашний арест 15 ноября 2016 года.

 

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А как же "Роснефть"?
  • В настоящий момент в деле Улюкаева только один фигурант - сам министр экономического развития.
  • Официально претензий к заключению, за которое министр якобы получил взятку, у правоохранительных органов нет. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что "Роснефть" не нарушала закон при покупке контрольного пакета "Башнефти".
  • Аналогичная позиция и в самой компании. Представитель "Роснефти" рассказывал ТАСС, что "пакет акций "Башнефти" приобретен в соответствии с законодательством РФ на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного Банку-оператору".
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А остальные участники сделки?
  • Посредниками при проведении приватизационной сделки выступали как минимум: подведомственное Минэкономразвития Росимущество, аудиторская компания Ernst&Young (проводила оценку стоимости "Башнефти"), ВТБ Капитал (инвестконсультант сделки), вдобавок для проведения сделки требовалось правительственное заключение.
  • После ареста Улюкаева, в Ernst&Young отказались от комментариев, в ВТБ Капитале сообщили, что претензий в связи со сделкой не получали. Росимущество также не комментировало уголовное дело в отношении экс-министра. 
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"Неприкасаемых нет"
  • Владимир Путин был информирован о следственно-оперативных действиях с самого начала разработки дела Улюкаева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу после ареста экс-чиновника.
  • Премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин обсудили вопрос Улюкаева в день его ареста и высказались за проведение тщательного расследования.
  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание Улюкаева, заявил: "Перед законом все равны". Он также добавил, что "неприкасаемых нет".
  • Сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов сказал тогда, что пример Улюкаева - это доказательство усиленной борьбы с коррупцией. "Очень хотелось все-таки, чтобы наши чиновники поняли, что не пролетит мимо. Я думаю, что и у министров достойные зарплаты, особенно по сравнению, знаете, со средней по стране", - заявил Бречалов.
  • Вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Владимир Васильев заявили после ареста чиновника, что они уверены, что ситуация с Улюкаевым доказывает, что антикоррупционные расследования в России проводятся вне зависимости от занимаего поста.
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Сомнения и шок
  • Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сказал после ареста Улюкаева, что у него пока "слишком много вопросов". "Мои сомнения, что все так могло быть, связаны с непростой конфигурацией его (Улюкаева - прим. ТАСС) разговора на территории "Роснефти". Вообще-то так не принято, даже представить себе не могу такого, чтобы министр с таким весомым человеком с авторитетом, как Сечин, мог так себя вести", - сказал он.
  • Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сказал, что "если бы нормы закона были прописаны четко, то не возникло бы этой ситуации". "Мне кажется, что такая недосказанность в законе создает коррупциогенную среду. Это (дело Улюкаева - прим. ТАСС) - хороший повод задуматься и посмотреть внимательно на "белые пятна" в законодательстве", - отметил глава РСПП. Он назвал подобную ситуацию "ловушкой Улюкаева". Кроме того, Шохин предложил разрешить прогулки экс-министру, которому ранее в судебном порядке отказали в этом прошении. 
  • Бывший замминистра экономического развития России Сергей Беляков сразу после ареста чиновника назвал задержание Улюкаева "странным". Он не допускал возможности вымогательства им денег у представителей компании "Роснефть".

  • Положительные характеристики Алексею Улюкаеву дали Александр Шохин, глава Роснано Анатолий Чубайс, член научного совета Российского совета по международным делам Владимир Мау и глава банка ВТБ Андрей Костин. Они есть в материалах дела.

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Позиция Улюкаева
  • Сам экс-министр своей вины не признает, обвинения отвергает. Но "я настроен максимально сотрудничать со следствием", сказал он 15 ноября.
  • Экс-чиновник также заявлял, что не согласен с аргументацией следствия, и просил суд избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Но суд оставил его под домашним арестом.

 

 

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Следственные действия и суд
  • В декабре 2016 года суд арестовал имущество бывшего министра - 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области. Также были арестованы денежные средства и монеты из драгоценных металлов - в общей сумме около 500 млн рублей
  • В январе 2017 года Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в деле Улюкаева достаточно доказательств для его привлечения к ответственности. "Ответственно говорю: доказательная база более чем убедительна. Человек перепутал государеву службу и свой карман, - сказал в интервью ТАСС Юрий Чайка. - Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей? Если не хватает зарплаты чиновника, иди в частный сектор, пробуй заработать в бизнесе!".
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева. Оно направлено в Замоскворецкий райсуд Москвы для рассмотрения по существу.
  • Экс-министру предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ ч.6. (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).
  • Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы.
  • 8 августа 2017 года начался суд над экс-главой Минэкономразвития. В ходе предварительных слушаний суд продлил домашний арест Улюкаева до 27 января 2018 года. Также суд отказался прекратить уголовное дело в отношении экс-чиновника. Его адвокаты ранее просили прекратить уголовное дело в связи с недоказанностью вины их подзащитного. Рассмотрение дела по существу назначено на 16 августа. Судебный процесс будет проходить в открытом режиме.

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