Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева

Нани Брегвадзе вспоминает успех на Всемирном фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 8 августа, 15:00
Шубенков о проблемах легкой атлетики с журналистами говорит как с "навязчивым таксистом"Спорт 8 августа, 14:59
Новосибирский аэропорт Толмачево за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 24%Транспорт 8 августа, 14:57
Новосибирские филологи нашли на Алтае копию знаменитого сочинения Ивана ГрозногоСибирь 8 августа, 14:55
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 8 августа, 14:50
Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключенияСпорт 8 августа, 14:46
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"Спорт 8 августа, 14:43
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 8 августа, 14:43
Саакашвили сообщил, что находится в ЛитвеМеждународная панорама 8 августа, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
16 августа 2017 года Замоскворецкий суд Москвы начнет по существу рассматривать дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Заседания будут проходить в открытом режиме. Сам экс-чиновник останется под домашним арестом до 27 января 2018 года. Его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, эта сумма предназначалась министру за положительный отзыв на сделку между "Роснефтью" и "Башнефтью", по условиям которой первая покупала контрольный пакет последней. Самое главное о ходе дела Улюкаева, реакция первых лиц, а также обвиняемого - в материале ТАСС.
Положительные характеристики Алексею Улюкаеву дали Александр Шохин, глава Роснано Анатолий Чубайс, член научного совета Российского совета по международным делам Владимир Мау и глава банка ВТБ Андрей Костин. Они есть в материалах дела.