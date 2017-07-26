Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Российской Федерации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки")", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь в Следственном комитете РФ сообщили, что направлено в суд. Оно будет рассматриваться в Замоскворецком суде Москвы.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает Следственный комитет РФ, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Бывший министр находится под домашним арестом.