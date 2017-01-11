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Полиция изъяла 60 тыс. литров контрафактного алкоголя в Томске

Происшествия
11 января, 6:26 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 11, января. /ТАСС
Задержанным и впоследствии арестованным лицам грозит до пяти лет тюрьмы
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ТОМСК, 11 января. /ТАСС/. Полицейские задержали трех человек за использование поддельных акцизных марок для маркировки алкогольной продукции, изъято 60 тыс. литров контрафактного алкоголя и оборудования для его производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, трое граждан, действуя согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, использовали поддельные акцизные марки и федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции", - сообщили в пресс-службе.

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В ходе проведения обысков изъято около 60 тыс. литров алкогольной продукции, два автомобиля, денежные средства в сумме свыше 650 тыс. руб., €1250, $1265, сейфы, более 40 телефонов, технологическое оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ ("Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок"). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Томской области полиция пресекла деятельность трех подпольных заводов по производству алкоголя.

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