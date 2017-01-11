В Москве от отравления газом в квартире погибла женщина

Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппаСибирь 11 января, 8:29
Число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило 1 млн человекЭкономика и бизнес 11 января, 8:04
СМИ: администрация Обамы надеялась использовать ИГ для давления на АсадаМеждународная панорама 11 января, 7:32
Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"Спорт 11 января, 7:29
Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 11 января, 7:09
Три очка Маршанда помогли "Бостону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛСпорт 11 января, 7:06
В Томске выпало рекордное за 18 лет количество снегаОбщество 11 января, 7:05
ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в ТурцииСпорт 11 января, 6:51
"Филадельфия" проиграла "Баффало" в НХЛ, Проворов отдал голевую передачуСпорт 11 января, 6:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Женщина погибла и два человека пострадали в результате отравления бытовым газом в квартире жилого дома в столичном районе "Можайский". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Сегодня ночью в результате отравления бытовым газом умерла женщина 1969 года рождения, также пострадали девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения, которые были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что инцидент произошел в доме 2 на Запорожской улице.
На месте ЧП работают представители следственных органов, причина утечки газа устанавливается.