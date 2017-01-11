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В Москве от отравления газом в квартире погибла женщина

Происшествия
11 января, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
В результате инцидента пострадали два человека
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Женщина погибла и два человека пострадали в результате отравления бытовым газом в квартире жилого дома в столичном районе "Можайский". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня ночью в результате отравления бытовым газом умерла женщина 1969 года рождения, также пострадали девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения, которые были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в доме 2 на Запорожской улице.

На месте ЧП работают представители следственных органов, причина утечки газа устанавливается.

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