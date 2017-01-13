СМИ: организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже предъявлены обвинения

ПАРИЖ, 13 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Франции предъявили официальные обвинения подозреваемому организатору громкого ограбления американской звезды Ким Кардашьян в Париже, а также еще пятерым лицам. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в прокуратуре.

Все подсудимые в этом деле уже были известны правоохранительным органам и имеют длинный "послужной список" из ограблений и бандитских нападений. Все они были задержаны на этой неделе в рамках масштабной спецоперации. Среди них оказался и шофер, который постоянно обслуживает звезду реалити-шоу при ее приездах в Париж.

Как подчеркивают эксперты, преступники были очень хорошо информированы - они знали не только то, что Кардашьян находится в закрытой для посторонних элитной гостинице "No address" (Без адреса) рядом с площадью Согласия, но и то, что она в тот вечер отпустила своего охранника на дискотеку, куда тот пошел со своей сестрой.

В ночь на 3 октября 2016 года несколько мужчин с повязками полицейских и в масках ворвались в номер гостиницы во французской столице, куда Кардашьян приехала на неделю моды. Они угрожали 35-летней фотомодели огнестрельным оружием, но вреда ей не причинили. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила €9 млн, только одно кольцо Кардашьян было оценено в €4 млн.

Ограбление Ким Кардашьян стало самым крупным в Париже за последние 20 лет.