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СМИ: в США найдена украденная из роддома 18 лет назад девушка

Происшествия
13 января, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
По данным CBS, кражу новорожденной совершила одетая в костюм медицинского работника женщина по имени Глория Уильямс, которой предъявлены обвинения в хищении и незаконной опеке над ребенком
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Девушка по имени Камия Мобли, похищенная из палаты роддома в американском штате Флорида в 1998 году, найдена живой в Южной Каролине. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее данным, кражу новорожденной совершила темнокожая женщина по имени Глория Уильямс, одетая в костюм медицинского работника. Ей предъявлены обвинения в хищении и незаконной опеке над ребенком.

Состояние здоровья 18-летней Мобли оценивается как нормальное.

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