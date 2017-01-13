СМИ: в США найдена украденная из роддома 18 лет назад девушка

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Девушка по имени Камия Мобли, похищенная из палаты роддома в американском штате Флорида в 1998 году, найдена живой в Южной Каролине. Об этом сообщила телекомпания CBS.
По ее данным, кражу новорожденной совершила темнокожая женщина по имени Глория Уильямс, одетая в костюм медицинского работника. Ей предъявлены обвинения в хищении и незаконной опеке над ребенком.
Состояние здоровья 18-летней Мобли оценивается как нормальное.