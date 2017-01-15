Ликвидирована авария, оставившая без воды поселок и два пансионата в Сочи

СОЧИ, 15 января. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Коммунальные службы ликвидировали аварию, в результате которой без воды остались поселок и два пансионата в Лазаревском районе Сочи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе "Сочи Водоканала".

"Ремонтные работы на аварийной водоводе завершены в 17:40 мск. Идет наполнение системы, после чего начнется подача воды отключенным абонентам", - рассказали в коммунальном предприятии.

Ранее ТАСС сообщал, что поселок Якорная Щель, котельная, два пансионата и две базы отдыха в Сочи остались без воды из-за аварии на водопроводе диаметром 500 мм.