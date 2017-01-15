Мужчина и новорожденный ребенок погибли в ДТП под Тулой

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ТУЛА, 15 января. /ТАСС/. Мужчина и новорожденный ребенок погибли в ДТП на 16-м км автодороги Тула - Новомосковск в Тульской области. Еще три человека госпитализированы, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
"ДТП произошло около 18:30 мск. Пять человек, включая новорожденного, ехали в автомобиле Renault Logan в сторону Новомосковска. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Isuzu. В результате ДТП на месте погиб мужчина-пассажир, а также ребенок", - сказали в пресс- службе.
Водитель легкового автомобиля и его две пассажирки с травмами госпитализированы в больницу.
По предварительной информации, в машине могла находиться семья. Все ехали из роддома, где могли забирать новорожденного, сообщил корреспонденту ТАСС источник в силовых структурах.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.