В суд направлено первое уголовное дело о гибели детей на Сямозере

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Фельдшер, не сообщившая спасателям о телефонном звонке детей, тонувших на Сямозере в Карелии, предстанет перед судом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"Прокурор Суоярвского района Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи с совмещением должности фельдшера по приему и передачи вызовов отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Суоярвская центральная районная больница" Ирины Щербаковой. После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Суоярвский районный суд Карелии для рассмотрения по существу", - сказала он.
Как установлено в ходе расследования уголовного дела, звонок в Суоярвскую ЦРБ поступил 18 июня 2016 года от одного из детей, оказавшихся в воде после опрокидывания плавательных средств. Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на него надлежащим образом и не передала информацию службам спасения. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.
Щербакова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"). Если ее вина будет доказана в суде, максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 7 лет лишения свободы.
18 июня 2016 года в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми в сопровождении инструктора Валерия Круподерщикова перевернулись, 14 детей утонули.