Задержан глава обрушившегося под Новосибирском конного клуба

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области задержали руководителя конного клуба, при обрушении крыши которого погибли два и пострадали три человека, включая детей.

"По подозрению в совершении преступления задержан руководитель конного клуба "Аллюр", арендовавший указанное строение. Сейчас с ним работают следователи", - сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Как установили следователи, самовольно построенный манеж для занятий конным спортом располагался на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова, который вместе со зданиями арендовал индивидуальный предприниматель - руководитель конного клуба "Аллюр". По версии следствия, крыша самовольной постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из семи человек, занимающихся конным спортом.

Как ранее сообщалось, вечером 19 января произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Новый Новосибирской области. В результате обрушения крыши погибла 15-летняя воспитанница клуба и тренер, двое подростков получили травмы и в настоящее время находятся в больнице. По факту произошедшего СК возбудил и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").