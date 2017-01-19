Устроивший стрельбу в классе мексиканский школьник использовал оружие отца

МЕХИКО, 19 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Подросток, устроивший в среду стрельбу в колледже города Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон, использовал оружие своего отца. Об этом сообщил представитель сил безопасности региона Альдо Суасуа.

Школьник открыл огонь по учительнице и одноклассникам, после чего выстрелил себе в голову. Позднее он скончался в больнице.

По словам Суасуа, подросток имел навыки обращения с оружием, потому что вместе со своим отцом ходил на охоту. Власти отметили, что молодой человек рос в обычной законопослушной семье. В настоящее время следователи анализируют видеозаписи с места трагедии и пытаются установить, что могло толкнуть школьника на совершение такого преступления.

Врачи оценивают состояние женщины и двоих детей, получивших черепно-мозговые ранения, как крайне тяжелое. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил солидарность с семьями пострадавших и призвал сограждан вместе добиться того, чтобы дети в Мексике росли в атмосфере спокойствия и гармонии.