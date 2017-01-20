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Пожар в здании НИИ им. Н. Н. Бурденко в Москве локализован

Происшествия
20 января, 19:16 дата обновления: 20 января, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Из здания эвакуировали более 200 человек
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Пожарная служба у лечебного здания НИИ имени Н. Н. Бурденко

Пожарная служба у лечебного здания НИИ имени Н. Н. Бурденко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко в Москве локализован, сведений о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар на крыше 14-этажного лечебного корпуса локализован, его площадь составила порядка 50 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел на крыше лечебного здания НИИ имени Н. Н. Бурденко. Ему присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале.

Сотрудники МЧС и администрация эвакуировали из лечебного здания более 200 человек.

"Из-за пожара на крыше лечебного корпуса на 4-й Тверской-Ямской улице эвакуированы 226 человек, из них 75 человек - это персонал клиники, остальные - пациенты, находящиеся на лечении. В числе эвакуированных есть больные, которым из-за пожара было прервано проведение операций", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП создан оперативный штаб по ликвидации пожара, принимаются меры для размещения выведенных из здания людей.

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