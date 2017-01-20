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Repubblica: четверо детей извлечены живыми из засыпанного лавиной отеля в Италии

Происшествия
20 января, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Всего на данный момент из-под снежных завалов спасены десять человек
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четверо детей и одна женщина были извлечены живыми из засыпанного лавиной здания гостиницы в Италии.

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Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Repubblica со ссылкой на спасательные службы.

По данным издания, общее число людей, обнаруженных на данный момент живыми под снежными завалами, достигло десяти. Всего в отеле Rigopiano di Farindola в момент схода лавины находились около 30 человек.

Ранее спасатели оказали помощь еще двоим пострадавшим, которые в момент схода лавины находились вне стен здания.

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