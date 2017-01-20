Надежда есть: спасатели продолжают поиски выживших после схода лавины на отель в Италии

РИМ, 20 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Спустя 48 часов после схода мощной лавины, которая фактически стерла с лица земли отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо (область Абруццо) в центре Италии, спасатели обнаружили десятерых выживших. Еще не все подняты на поверхность из-под толщи снега и обломков здания, но, по словам специалистов, есть все основания полагать, что могут быть найдены живыми и другие люди, находившиеся в момент происшествия внутри здания.

Чудо, на которое мало кто надеялся

Первые шесть человек были обнаружены в пятницу утром. Однако достаточно быстро поднять на поверхность удалось лишь двоих - мать и сына повара отеля.

Сам мужчина - один из двоих, спасенных в самом начале. Он находился вне здания в момент схода лавины и дал первый сигнал бедствия.

Ближе к вечеру спасатели сообщили о еще четырех выживших. Трое из них - дети, их тоже уже удалось освободить из снежного плена. Итого, на данный момент спасены пять человек, в том числе четверо детей. Еще пять человек отвечают на призывы спасателей и ожидают помощи.

Всего в момент схода лавины в отеле находились около 30 человек. Судьба большинства из них остается неизвестной. Есть и погибшие - из-под завалов были извлечены два тела.

Надежда есть

По словам специалистов, которые проанализировали поступившие от спасателей первые изображения того, что осталось от здания, человек может выжить в воздушном кармане, образовавшемся под снегом, на протяжении 80 часов. Примечательно, что снег при этом служит защитой от холода. Кроме того, все находившиеся в отеле были одеты в горнолыжные костюмы, рассчитанные на низкие температуры.

В поисково-спасательной операции задействованы сразу несколько групп - пожарных, департамента гражданской защиты, финансовой гвардии, специальных альпийских подразделений. Возможно, с этим связаны разночтения в информации, поступавшей в течение дня. Журналистов на месте происшествия нет, поскольку в горы по-прежнему сложно добраться из-за снежных заносов.

Масштабная чрезвычайная ситуация и критика

Специалисты сходятся во мнении, что причиной схода лавины стали подземные толчки магнитудой выше 5,0, произошедшие в среду в первой половине дня, а также сильные снегопады. Постояльцы отеля собирались выезжать и ожидали прибытия снегоочистительных машин, которые должны были расчищать дорогу. О масштабах стихии говорит тот факт, что спасатели смогли добраться до отеля на лыжах спустя почти девять часов, а тяжелую технику стало возможно подтянуть спустя более чем сутки.

В итальянских СМИ разразилась полемика по поводу задержек в оказании помощи. В частности, из-за плохой видимости и в снегопад не взлетали вертолеты служб спасения. Кроме того, местные журналисты напомнили, что лишь недавно завершился процесс (оправдательным приговором) по делу о нарушениях норм при строительстве отеля. Обвинение утверждало, что коррумпированные чиновники дали разрешение на дополнительные постройки в месте, где они находиться не должны.

Но случай с Rigopiano - это лишь самый серьезный эпизод масштабной чрезвычайной ситуации, сложившейся в центральной Италии из-за непогоды. Землетрясение лишь усугубило положение, а точнее - привлекло к ней общее внимание. Департаменту гражданской защиты приходится работать на нескольких фронтах - изолированными из-за снежных завалов и обесточенными оказались десятки небольших населенных пунктов в горах сразу четырех центральных областей - Умбрия, Абруццо, Марке и Лацио.

Во всех этих поселениях, уже понесших ущерб от землетрясений в августе и октябре, правительство продлило на неопределенный срок чрезвычайное положение. На ликвидацию последствий природных катаклизмов кабинет выделил €30 млн. Но уже говорят о миллиардах, необходимых для восстановления пострадавших зон.