Режим КТО снят в дагестанском селе, где были уничтожены боевики

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) снят в селе Вперед Кизлярского района Дагестана, где в субботу были уничтожены двое боевиков. Об этом сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"Режим КТО снят в 15:00 мск в селе Вперед Кизлярского района Дагестана в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - сказал собеседник.

Как ранее сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета, спецназ ФСБ и МВД России блокировал частный дом в селе Вперед, где укрылись вооруженные бандиты. Чтобы не допустить террористических акций и обеспечить безопасность граждан с 09:15 был введен режим КТО, жители прилегающих домов эвакуированы.

В ответ на предложение сдаться бандиты открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате боя двое оказавших вооруженное сопротивление бандитов были нейтрализованы.

По данным НАК, установлено, что с октября прошлого года они примкнули к так называемой хасавюртовской банде и были причастны к ряду дерзких преступлений террористической направленности, в том числе к убийству в декабре 2016 года двух сотрудников полиции. По имеющимся данным, в составе бандгруппы они вымогали крупные суммы у предпринимателей, а затем полученные преступным путем денежные средства направляли на финансирование террористической деятельности на Северном Кавказе.

В результате КТО потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.