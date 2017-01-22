Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Папуа - Новой Гвинее

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в субботу в Папуа - Новой Гвинее, на острове Бугенвиль. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к западу от города Арава, в котором живут около 40 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 167 км.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил о возможной угрозе цунами.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.