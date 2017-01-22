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Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Происшествия
22 января, 7:47 дата обновления: 22 января, 8:03 UTC+3
Сообщается, что объявлена угроза цунами
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в субботу в Папуа - Новой Гвинее, на острове Бугенвиль. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к западу от города Арава, в котором живут около 40 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 167 км.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил о возможной угрозе цунами.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

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Папуа - Новая Гвинея
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