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Власти Мексики обнаружили останки более 50 человек в тайном захоронении

Происшествия
23 января, 3:46 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Останки 24 человек удалось идентифицировать, многие из них считались пропавшими без вести с 2010 года, сообщили в полиции
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МЕХИКО, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканские эксперты обнаружили останки не менее 56 человек в тайном захоронении в штате Нуэво-Леон на севере страны. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура региона. Братская могила, устроенная одной из преступных группировок, была найдена в феврале 2016 года в муниципалитете Гарсиа недалеко от города Монтеррей, столицы штата.

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"Из этого количества 24 человека были идентифицированы, их личности подтверждены результатами анализа ДНК", - указывается в заявлении ведомства. К настоящему времени власти начали передавать останки родственникам. Многие из тех, кого удалось опознать, с 2010 года считались пропавшими без вести.

В последние годы на территории штата Нуэво Леон организованные преступные сообщества ведут борьбу за контроль над территориями и маршрутами нелегальных поставок наркотиков в США. В марте 2016 года для повышения уровня безопасности в регион были направлены дополнительные подразделения силовых структур.

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