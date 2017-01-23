Власти Мексики обнаружили останки более 50 человек в тайном захоронении

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МЕХИКО, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканские эксперты обнаружили останки не менее 56 человек в тайном захоронении в штате Нуэво-Леон на севере страны. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура региона. Братская могила, устроенная одной из преступных группировок, была найдена в феврале 2016 года в муниципалитете Гарсиа недалеко от города Монтеррей, столицы штата.
"Из этого количества 24 человека были идентифицированы, их личности подтверждены результатами анализа ДНК", - указывается в заявлении ведомства. К настоящему времени власти начали передавать останки родственникам. Многие из тех, кого удалось опознать, с 2010 года считались пропавшими без вести.
В последние годы на территории штата Нуэво Леон организованные преступные сообщества ведут борьбу за контроль над территориями и маршрутами нелегальных поставок наркотиков в США. В марте 2016 года для повышения уровня безопасности в регион были направлены дополнительные подразделения силовых структур.