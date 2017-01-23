Похитивший девочку в Оренбурге подозревается в попытке похищения еще двух детей

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ОРЕНБУРГ, 23 января. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Арестованный за похищение ребенка в Оренбурге подозревается в попытке похищения еще двух девочек, возбуждено второе дело, сообщили ТАСС в СК по региону.
"Выяснилось, что буквально за считанные минуты до похищения ребенка обвиняемый Тиунов пытался совершить похищение двух девочек девяти и 11 лет на улице Транспортной. Дети так кричали и вырывались, что он их оставил, сел в машину и уехал, боясь привлечь внимание прохожих. Девочки опознали Тиунова, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по факту покушения на похищение несовершеннолетних", - сказал представитель ведомства.
По данным ведомства, подозреваемый - 29-летний житель Пермского края Юрий Тиунов - не отрицает факт попытки похищения девочек. Ранее ему было предъявлено обвинение в похищении человека, по ходатайству следствия он арестован на два месяца - до 19 марта - на период следствия.
Следователи полагают, что 17 января Тиунов во дворе жилого дома по улице Родимцева в Оренбурге насильно поместил в багажник автомобиля Lada Granta 12-летнюю девочку и похитил ее. Девочка отправила СМС маме, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи, после чего мужчина был задержан. Следователи следственного управления СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека".