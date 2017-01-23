Следователи проверяют информацию о домогательстве к ученикам в одной из школ Москвы

Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКАСпорт 23 января, 21:04
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толкаМеждународная панорама 23 января, 20:59
Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителейСпорт 23 января, 20:42
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в ПетербургеЭкономика и бизнес 23 января, 20:31
ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в КремлеСпорт 23 января, 20:28
ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешноСпорт 23 января, 20:26
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молокомМеждународная панорама 23 января, 20:11
Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семиПроисшествия 23 января, 19:57
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в АлеппоПолитика 23 января, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку по информации в СМИ о совершении противоправных действий преподавательского состава одной из московских школ в отношении учеников. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами... организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в сети интернет, о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.
Как пояснили в СК, "из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы".
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
Ранее на сайте интернет-издания "Медуза" был опубликован материал о домогательстве руководства московской школы для одаренных детей "Лига школ" к ученицам на протяжении нескольких лет, о чем изданию рассказали выпускники и бывшие сотрудники школы.