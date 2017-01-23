Следователи проверяют информацию о домогательстве к ученикам в одной из школ Москвы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку по информации в СМИ о совершении противоправных действий преподавательского состава одной из московских школ в отношении учеников. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами... организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в сети интернет, о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в СК, "из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы".

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Ранее на сайте интернет-издания "Медуза" был опубликован материал о домогательстве руководства московской школы для одаренных детей "Лига школ" к ученицам на протяжении нескольких лет, о чем изданию рассказали выпускники и бывшие сотрудники школы.