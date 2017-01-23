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Полиция задержала женщину за акты вандализма в частном клубе Трампа

Происшествия
23 января, 23:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По данным AP, 48-летняя Келли Уэйдман напечатала нецензурное выражение в адрес Трампа на одном из компьютеров, а также испачкала бананами поверхность машин из автопарка клуба
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НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская полиция задержала женщину, совершившую акты вандализма в принадлежавшем президенту США Дональду Трампу частном клубе в штате Флорида. Инцидент произошел во время инаугурации Трампа 20 января в Вашингтоне, сообщило агентство Associated Press (AP).

Согласно его сведениям, 48-летняя Келли Уэйдман тайком проникла на территорию клуба в Мар-а-Лаго. Женщина напечатала нецензурное выражение в адрес Трампа на одном из компьютеров, испачкала бананами поверхность машин из автопарка клуба и вынесла из помещения на улицу надувные шары, приготовленные для празднования вступления республиканца в должность главы государства.

Женщина была задержана с поличным сотрудниками полиции, которых вызвала охрана клуба. Ей инкриминируется проникновение на территорию частной собственности. Позже Уэйдман была позже выпущена на свободу. Американка объяснила свой поступок тем, что никто не обращал внимание на ее жалобы по поводу диверсий со стороны хакеров.

Так как Трамп в момент инцидента находился в другом городе, не пришлось прибегать к услугам Секретной службы США, занимающейся в том числе обеспечением безопасности первых лиц государства и видных политиков.

Всю минувшую неделю в стране проходили акции недовольства рядом положений политической программы 45-го президента. В субботу демонстрации протеста состоялись в сотнях городов США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Бостоне (штат Массачусетс), Новом Орлеане (штат Луизиана), Майами (штат Флорида), Денвере (штат Колорадо). Одна из самых многочисленных демонстраций прошла в Вашингтоне, на улицы которого вышли более 500 тысяч человек.

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