Экс-полицейский на Урале обвиняется в совершении ритуальных убийств

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Бывший полицейский обвиняется в совершении четырех ритуальных убийств в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Экс-полицейскому предъявлено обвинение в совершении четырех убийств. Уголовное дело находится в четвертом управлении ГСУ СК РФ", - сказал источник.
Официальный представитель четвертого управления ГСУ СК РФ не опроверг данную информацию, однако раскрывать детали следствия отказался. "Подтвердить или опровергнуть данный факт мы не можем, ничего пока не комментируем", - сказал он.
По данным местных СМИ, бывший полицейский совершил четыре убийства на кладбище, а затем пытался "оживить" жертв, проводя ритуалы. По итогам психиатрических экспертиз обвиняемый признан невменяемым.