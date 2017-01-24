Экс-полицейский на Урале обвиняется в совершении ритуальных убийств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Бывший полицейский обвиняется в совершении четырех ритуальных убийств в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Экс-полицейскому предъявлено обвинение в совершении четырех убийств. Уголовное дело находится в четвертом управлении ГСУ СК РФ", - сказал источник.

Официальный представитель четвертого управления ГСУ СК РФ не опроверг данную информацию, однако раскрывать детали следствия отказался. "Подтвердить или опровергнуть данный факт мы не можем, ничего пока не комментируем", - сказал он.

По данным местных СМИ, бывший полицейский совершил четыре убийства на кладбище, а затем пытался "оживить" жертв, проводя ритуалы. По итогам психиатрических экспертиз обвиняемый признан невменяемым.