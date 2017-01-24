RMF FM: военный пикап ВС США столкнулся с автобусом на западе Польши

ВАРШАВА, 24 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Два человека получили ранения в результате столкновения американского военного пикапа с польским автобусом. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел на дороге вблизи города Жагань, где дислоцирована танковая бригада США. Американские военнослужащие ехали в сторону местности Свентошув, где находится их часть, а автобус - в противоположном направлении. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Они отправлены в больницу.

Обстоятельства аварии расследует польская Военная жандармерия. По предварительной информации, виновник ДТП - американский водитель.

В минувшую субботу грузовой автомобиль ВС США, перевозивший учебные снаряды для танков, перевернулся на автотрассе в Любушском воеводстве на западе страны. "Водитель грузовика ехал со скоростью, не соответствующей дорожным условиям, - информировало в воскресенье Министерство национальной обороны Польши. - Автомобиль потерял управление и съехал с трассы". "Часть перевозившихся снарядов высыпалась на дорогу", - указано в сообщении ведомства.