RMF FM: военный пикап ВС США столкнулся с автобусом на западе Польши

Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса с канадцамиСпорт 24 января, 15:16
Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состояниюМеждународная панорама 24 января, 15:14
Свердловский губернатор пообещал Путину достроить дорогу к СеребрянкеВ стране 24 января, 14:49
Порошенко уверен, что финны лучше всех понимают украинцевМеждународная панорама 24 января, 14:47
Ё — наше всё: как жители Забайкалья борются за седьмую букву алфавитаВ стране 24 января, 14:46
Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингомСпорт 24 января, 14:43
Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра жильяЭкономика и бизнес 24 января, 14:38
Более 14 тыс. платных парковок появилось в Москве в 2016 годуМосква 24 января, 14:15
МАК: потерпевший под Бишкеком крушение Boeing был в исправном состоянииПроисшествия 24 января, 14:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 24 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Два человека получили ранения в результате столкновения американского военного пикапа с польским автобусом. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел на дороге вблизи города Жагань, где дислоцирована танковая бригада США. Американские военнослужащие ехали в сторону местности Свентошув, где находится их часть, а автобус - в противоположном направлении. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Они отправлены в больницу.
Обстоятельства аварии расследует польская Военная жандармерия. По предварительной информации, виновник ДТП - американский водитель.
В минувшую субботу грузовой автомобиль ВС США, перевозивший учебные снаряды для танков, перевернулся на автотрассе в Любушском воеводстве на западе страны. "Водитель грузовика ехал со скоростью, не соответствующей дорожным условиям, - информировало в воскресенье Министерство национальной обороны Польши. - Автомобиль потерял управление и съехал с трассы". "Часть перевозившихся снарядов высыпалась на дорогу", - указано в сообщении ведомства.