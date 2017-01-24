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В отношении главного архитектора Воронежа возбуждено уголовное дело

Происшествия
24 января, 16:25 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 24, января. /ТАСС
По данным следствия, Антон Шевелев получил от директора воронежской организации более 500 тыс. рублей вознаграждения за совершение действий в интересах коммерческого предприятия
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ВОРОНЕЖ, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главного архитектора Воронежа Антона Шевелева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК РФ по Воронежской области.

"Следственными органами СК по Воронежской области по материалам, полученным в ходе разработки УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки)", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, с начала 2016 года по январь 2017 года Шевелев лично и переводом на банковскую карту поэтапно получил от директора воронежской организации более 500 тыс. рублей. "Это часть заранее обговоренного денежного вознаграждения за совершение действий в интересах коммерческого предприятия", - отметили в СУ СК по региону.

Двадцать третьего января на еженедельном совещании губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отметил факт строительства кафе на площади у железнодорожного вокзала Воронеж-I, которое нарушает архитектурный ансамбль одного из знаковых мест города. Губернатор обратился с просьбой к правоохранительным органам провести соответствующую работу с управлением главного архитектора городского округа во главе и в целом со строительным блоком администрации Воронежа.

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