В отношении главного архитектора Воронежа возбуждено уголовное дело

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ВОРОНЕЖ, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главного архитектора Воронежа Антона Шевелева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК РФ по Воронежской области.
"Следственными органами СК по Воронежской области по материалам, полученным в ходе разработки УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки)", - уточнили в ведомстве.
По данным следствия, с начала 2016 года по январь 2017 года Шевелев лично и переводом на банковскую карту поэтапно получил от директора воронежской организации более 500 тыс. рублей. "Это часть заранее обговоренного денежного вознаграждения за совершение действий в интересах коммерческого предприятия", - отметили в СУ СК по региону.
Двадцать третьего января на еженедельном совещании губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отметил факт строительства кафе на площади у железнодорожного вокзала Воронеж-I, которое нарушает архитектурный ансамбль одного из знаковых мест города. Губернатор обратился с просьбой к правоохранительным органам провести соответствующую работу с управлением главного архитектора городского округа во главе и в целом со строительным блоком администрации Воронежа.