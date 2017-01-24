"Прежде чем выпороть, нужно дважды отшлепать": КС выслушал доводы сторон по жалобе Дадина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрел на открытом заседании жалобу Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Представители обеих палат парламента, президента, правительства и другие приглашенные участники процесса считают оспариваемую норму конституционной, однако большинство из них высказались о необходимости ее совершенствования.

"Мой дедушка говорил: "Прежде чем выпороть, нужно дважды отшлепать". Я против применения уголовной ответственности сходу, но я и против бесконечного применения административной ответственности", - сказал на заседании полномочный представитель правительства РФ Михаил Барщевский. По его мнению, оспариваемая норма Конституции не противоречит, однако требует вмешательства КС, так как имеет неопределенность в толковании.

Дело Дадина

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Ильдар Дадин является первым и пока единственным, кто был осужден по данной статье.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Сто кошек не образуют одного тигра

Адвокат Ильдара Дадина Сергей Голубок на открытом заседании заявил, что Дадин осужден лишь за реализацию своего права собираться мирно, и общественная опасность преступления не может определяться личностью виновного, а только характером его действий.

"Привлечение к уголовной ответственности за реализацию конституционного права граждан если и возможно, то лишь тогда, когда они ведут себя деструктивно, агрессивно и нарушают правила безопасности", - подчеркнул Голубок.

Действия же Дадина, по его мнению, таковыми не были. А привлечение к уголовной ответственности только по формальному признаку неоднократного совершения административного правонарушения нарушает его конституционные права. "Сто кошек не могут образовать одного тигра", - сказал Голубок. Другими словами, по его мнению, неоднократное совершение незначительного административного правонарушения не должно приводить к уголовной ответственности.

Адвокаты Дадина также перед началом заседания ходатайствовали о необходимости личного присутствия осужденного на рассмотрении, однако судьи ходатайство не удовлетворили.

Повторение не мать учения

Представители обеих палат парламента, президента, а также другие приглашенные участники процесса с доводами заявителей не согласились и считают норму конституционной. По словам полномочного представителя Госдумы в КС Татьяны Касаевой, усиление ответственности законодателем за повторное нарушение объясняется тем, что уже использованных в отношении нарушителя мер недостаточно.

"Зная о противоправности своих действий, умышленно, он вновь совершает действие", - подчеркнула Касаева. Соответственно, привлечение к уголовной ответственности за повторное нарушение не противоречит принципу соразмерности.

В Европе наказание жестче

Как заметил на заседании полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов, в ряде европейских стран за совершение правонарушения в сфере общественного порядка предусматривается либо гражданская, либо сразу уголовная ответственность, российская система подходит к вопросу более мягко.

"Наличие в российское системе административного наказания как раз создает более мягкую форму привлечения лиц к ответственности. Если посмотреть карательные санкции, предусматриваемые европейскими странами к лицам, впервые привлекающимся к уголовной ответственности, то они сразу достаточно жесткие", - добавил он.

Необходимые изменения

"Несмотря на то, что конструкция нормы полностью соответствует Конституции, некоторые формулировки требуют законодательного усовершенствования", - сказала на заседании советник министра юстиции РФ Мария Мельникова.

По ее словам, формулировки нормы приводят к неопределенности в толковании, например при определении сроков совершения повторного нарушения.

Заместитель управляющего делами уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев также высказался о необходимости совершенствования нормы, в частности "точности формулировок, полноты обеспечения прав и свобод человека, а также соразмерности санкций характеру и степени общественной опасности деяния".

Полномочный представитель Генерального прокурора РФ в КС Татьяна Васильева указала на то, что норма не предусматривает ответственности для лиц, которые уже были по ней осуждены и повторно совершили преступление.

Она отметила, что "сформулированные Высоким судом правовые позиции будут иметь существенное значение для дальнейшего развития уголовного законодательства и правоприменительной практики".