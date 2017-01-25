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Автоцистерна с углекислотой разгерметизировалась после ДТП в Подмосковье

Происшествия
25 января, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
На месте аварии работают спасатели и сотрудники ДПС
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столкновение автоцистерны с углекислотой с несколькими легковыми машинами произошло в Люберецком районе Подмосковья на Рязанском шоссе, в результате аварии произошла разгерметизация перевозимой емкости.

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Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, пострадавших в аварии нет.

"Столкновение автоцистерны произошло с несколькими легковыми машинами на 25 км Рязанского шоссе (автодорога М-5). В результате аварии произошла разгерметизация перевозимой емкости и выход углекислоты в атмосферу", - сказал собеседник агентства.

Движение по автодороге перекрыто, на месте ЧП работают спасатели и сотрудники ДПС. Причина аварии устанавливается.

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