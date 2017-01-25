Автоцистерна с углекислотой разгерметизировалась после ДТП в Подмосковье

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столкновение автоцистерны с углекислотой с несколькими легковыми машинами произошло в Люберецком районе Подмосковья на Рязанском шоссе, в результате аварии произошла разгерметизация перевозимой емкости.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, пострадавших в аварии нет.
"Столкновение автоцистерны произошло с несколькими легковыми машинами на 25 км Рязанского шоссе (автодорога М-5). В результате аварии произошла разгерметизация перевозимой емкости и выход углекислоты в атмосферу", - сказал собеседник агентства.
Движение по автодороге перекрыто, на месте ЧП работают спасатели и сотрудники ДПС. Причина аварии устанавливается.