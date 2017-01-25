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В больнице Ростова-на-Дону найдено тело пациента с ножевым ранением

Происшествия
25 января, 7:08 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 25, января. /ТАСС
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, незадолго до того, как мужчина был найден мертвым, он встречался с посетителем больницы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Пациент одной из больниц Ростова-на-Дону найден мертвым в медучреждении с ножевым ранением, проводится проверка, сообщает СУ СК по Ростовской области.

"По предварительным данным, в одной из больниц города Ростова-на-Дону, на лестничной площадке, обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Погибший находился на стационарном лечении в указанном медучреждении. В ходе осмотра места происшествия рядом с погибшим обнаружен нож", - говорится в сообщении.

Следователем опрошены медработники, а также лица, находившиеся в одной палате с мужчиной. Проверяются все версии ЧП. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, незадолго до того, как мужчина был найден мертвым, он встречался с посетителем больницы.

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