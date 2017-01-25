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В Хакасии нашли тело женщины с ранами от когтей и клыков

Происшествия
25 января, 7:20 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, января. /ТАСС
Следователями проверяется версия о нападении бездомных собак
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КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Тело женщины с ранами от когтей и клыков животных нашли на дороге Бея - Очуры в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"На трупе женщины имеются множественные телесные повреждения, характерные для воздействия клыков и когтей животных, а в месте обнаружения тела на снегу обнаружены следы животных", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, 42-летняя женщина проживала в одном из дачных массивов города Саяногорска, нигде не работала, злоупотребляла алкоголем. Тело было найдено на 59-м километре автодороги Бея - Очуры.

Причина смерти женщины устанавливается в рамках назначенной судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том, числе, следователями проверяется версия о нападении на женщину бездомных собак.

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