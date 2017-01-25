Бывший судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о попытке мошенничества

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело о попытке мошенничества возбуждено в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Высшей квалификационной коллегией судей 24 января по результатам рассмотрения представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы", - сказала она.

Ранее отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по Москве была проведена проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова по факту покушения на хищение у жителя столицы денежных средств в особо крупном размере.

Судья обещал принять решение в интересах последнего по делу, находящемуся в его производстве.

"По результатам проведенной проверки председателем Следственного комитета 12 августа 2016 года на имя председателя Высшей квалификационной коллегии судей внесено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Корогодова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщила Петренко.

По данным СМИ, судьи Игорь Корогодов и Вадим Сторублев были задержаны после получения денег от адвоката в апреле 2016 года. Спустя несколько дней квалификационная коллегия судей приостановила их полномочия на неопределенное время. По данным газеты "Коммерсант", Корогодов был задержан при получении муляжей купюр на $70 тыс.