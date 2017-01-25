Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о попытке мошенничества

Происшествия
25 января, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Судьи Игорь Корогодов и Вадим Сторублев были задержаны после получения денег от адвоката в апреле 2016 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело о попытке мошенничества возбуждено в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Высшей квалификационной коллегией судей 24 января по результатам рассмотрения представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы", - сказала она.

Ранее отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по Москве была проведена проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова по факту покушения на хищение у жителя столицы денежных средств в особо крупном размере.

Судья обещал принять решение в интересах последнего по делу, находящемуся в его производстве.

"По результатам проведенной проверки председателем Следственного комитета 12 августа 2016 года на имя председателя Высшей квалификационной коллегии судей внесено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Корогодова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщила Петренко.

По данным СМИ, судьи Игорь Корогодов и Вадим Сторублев были задержаны после получения денег от адвоката в апреле 2016 года. Спустя несколько дней квалификационная коллегия судей приостановила их полномочия на неопределенное время. По данным газеты "Коммерсант", Корогодов был задержан при получении муляжей купюр на $70 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
3
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама