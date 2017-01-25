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NHK: в Японии арестованы члены китайской банды "Розовая панда"

Происшествия
25 января, 11:01 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Операция по задержанию преступников готовилась ровно год
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ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Трое членов китайской преступной группировки "Розовая панда", специализирующейся на кражах ювелирных изделий, задержаны в одном из павильонов международной выставки драгоценностей, которая в конце января регулярно проходит в токийском комплексе Big Sight. Об этом сообщает телеканал NHK.

Японская полиция готовила арест преступников ровно год.

В 2016 году арестованная троица уже вела преступную деятельность на этой экспозиции - как полагают, у них на счету кражи на десятки тысяч долларов. В частности, видеокамера зафиксировала, как они украли уникальное бриллиантовое кольцо ценой $25 тыс. Однако задержать воров тогда не удалось - соблюдая свою тактику, они уже в день кражи спешно покинули Японию.

Банда под условным названием "Розовая панда" действует практически по всему земному шару. Как правило, ее члены под видом состоятельных покупателей являются в ювелирные магазины или на выставки, отвлекают внимание длительными заинтересованными переговорами с продавцами, делают вид, что выбирают изделия, и в один из моментов ловко подменяют настоящие драгоценности подделками. Название "Розовая панда", как сообщается, придумано французской полицией, которая давно ведет борьбу с этой группировкой. Оно напоминает о знаменитом фильме "Розовая пантера" о похитителях драгоценностей. При этом одно животное "заменили" другим для придания названию китайского колорита.

В 2015 году двое предполагаемых членов этой группировки были арестованы в Токио по подозрению в краже бриллиантового кольца ценой около $170 тыс.

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