Присяжные признали виновными фигурантов дела об убийстве полицейского и его семьи в Самаре

САМАРА, 25 января. /ТАСС/. Коллегия присяжных признала виновными фигурантов дела об убийстве замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.

"Состоялся обвинительный вердикт путем голосования "девять на три" - двум подсудимым выражено снисхождение. Это значит, что они могут получить наказание не больше двух третьей максимального срока", - сказала она.

Кудинова добавила, что после вынесения вердикта должны состояться малые прения, где уже без присяжных стороны обвинения и защиты определят квалификацию преступления. Затем суд должен вынести приговор.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Ранее двое подсудимых заявили ходатайства, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Суд посчитал, что выделение материалов в отношении двоих подсудимых невозможно, и принял решение, что дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей в отношении всех четверых подсудимых.

Обстоятельства преступления

Двадцать четвертого апреля 2016 года в одном из домов в селе Ивашевка Сызранского района были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Вскоре выяснилось, что убиты замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области полковник Андрей Гошт (в 2013-2015 годах возглавлял УВД Сызрани) и его родственники. С места происшествия в состоянии комы была госпитализирована семилетняя племянница Гошта. В течение первых десяти суток удалось выявить и задержать всех лиц, причастных, по данным следствия, к совершению преступления.

По версии следствия, в начале апреля жители Шигонского района Самарской области Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев создали организованную преступную группу, в которую вовлекли знакомых им жителей Сызрани Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова. В ночь на 24 апреля они выбрали дом для разбойного нападения, проникли на территорию участка через проем в заборе и вошли в помещение через незапертую дверь. Затем, переходя из комнаты в комнату, они поочередно наносили удары спавшим в доме людям, используя деревянную биту и черенки от лопат. Преступники похитили находившиеся в доме предметы на 193 тыс. рублей и скрылись.

Всем задержанным было предъявлено обвинение в разбое, убийстве двух или более лиц и покушении на убийство малолетней.